Hande Baladın, Wings for Life'da koşamayanlar için koşacak - Son Dakika
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Hande Baladın, Wings for Life'da koşamayanlar için koşacak

13.04.2022 12:13
Hande Baladın, Wings for Life'da koşamayanlar için koşacak

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli voleybolculardan olan Red Bull sporcusu Hande Baladın, dünyanın en büyük iyilik koşularından biri olarak kabul edilen Wings for Life World Run'da koşamayanlar için koşacak.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli voleybolculardan olan Red Bull sporcusu Hande Baladın, dünyanın en büyük iyilik koşularından biri olarak kabul edilen Wings for Life World Run'da koşamayanlar için koşacak.

Eczacıbaşı Dynavit'in milli voleybolcusu Hande Baladın, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda düzenlenecek Wings for Life World Run'da koşamayanlar için koşacak. 8 Mayıs Pazar günü iki kıta, yedi ülkede düzenlenecek etkinliğin Türkiye ayağında Hande Baladın ile birlikte koşmak isteyenler kayıt yaparak başarılı sporcunun takımında yer alabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve Ford'un ana sponsorluğunda tüm dünya ile aynı anda bir kez daha İzmir'de gerçekleştirilecek Wings for Life World Run saat 14.00'te başlayacak.

2014 YILINDAN BU YANA 532.8 MİLYAR TL BAĞIŞ TOPLANDI

2014 yılından beri düzenlenen Wings for Life World Run'da bugüne kadar 928 bin 95 kişi koşarken, toplam 9 milyon 34 bin 954 kilometre mesafe kat edildi. Geçen sene 180 binden fazla kişi adımlarını omurilik felçlilerine umut olmak için atarken, 2014 yılında bu yana toplam 33 milyon 300 bin Euro yani 532 milyar 800 milyon TL'lik bağış toplandı. Bu sene binlerce kişi, hem Wings for Life World Run hem de App Run ile bin omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak için koşacak. 2014 yılından bu yana Wings for Life World Run sayesinde 239 proje desteklenirken, şu anda 59 projede araştırmalar devam ediyor.

(İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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