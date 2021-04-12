Hande Çinkitaş cinayetinde 20 yıl sonra tutuklanan baba ve üvey anne tahliye edildi - Son Dakika

Hande Çinkitaş cinayetinde 20 yıl sonra tutuklanan baba ve üvey anne tahliye edildi

12.04.2021 13:54

Hande Çinkitaş cinayetinde 20 yıl sonra tutuklanan baba ve üvey anne tahliye edildi Gözyaşlarına boğulan anne: "Benim kızım bunu hak etmedi" Kadıköy'de 20 yıl önce 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın vahşice öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan babası ve üvey annesi tahliye edildi.

Hande Çinkitaş cinayetinde 20 yıl sonra tutuklanan baba ve üvey anne tahliye edildi

Gözyaşlarına boğulan anne: "Benim kızım bunu hak etmedi"

İSTANBUL - Kadıköy'de 20 yıl önce 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın vahşice öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan babası ve üvey annesi tahliye edildi. Mahkeme, sanıklar hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol hükmü uyguladı. Mahkemenin tahliye kararını duyarak gözyaşlarına boğulan Hande Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer, "Üzgünüm, benim kızım bunu hak etmedi. Yalan beyanlarla adaleti de yanılttılar" dedi.

Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın bıçak ve çekiç darbeleriyle vahşice öldürülmesine ilişkin 5 Kasım 2020 tarihinde tutuklanan baba Nezih Çinkitaşve üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın (51), "canavarca hisle veya eziyet çektirerek altsoydan akrabayı kasten öldürme" ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Basın mensupları duruşma salonunda alınmadı

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Nezih ve Şehnaz Çinkitaş cezaevinden getirilirken, Hande Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme, basın mensuplarını pandemi tedbirleri kapsamında duruşma salonuna almadı.

Tutuklu sanıklara tahliye

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan sanıklar Nezih ve Şehnaz Çinkitaş'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanıkların tutuklu kaldığı süre, delillerin çoğunun toplanmış olması ve toplanmayan delillere sanıkların etki etme ihtimalinin bulunmamasını gerekçe gösterdi.

Ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı

Cezaevinden tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve elektronik cihaz kullanılmak suretiyle konutunu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Kararı duyan anne gözyaşlarına boğuldu: "Yalan beyanlarla adaleti de yanılttılar"

Mahkemenin tahliye kararını duyduktan sonra gözyaşlarına boğulan Hande Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer, "Üzgünüm, benim kızım bunu hak etmedi. Yalan beyanlarla adaleti de yanılttılar. Ben bu kararı beklemiyordum. Vahşice katledildi benim kızım. Yapanlar serbest bırakılıyor. Dışarıda geziyorlar. Böylelerini biz aramızda istemiyoruz. Şimdi kızım yerinde rahat edemeyecek. Bu mudur adalet? Adalet istiyoruz artık. Kadınlara, çocuklara kıyanları çıkarmasınlar. Onlara aramızda yer yok" dedi.

"Tahliye kararına derhal itiraz edeceğiz"

Ailenin avukatı Hasan Kocabey ise, "Duruşma yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Tutuklu sanıklar Şehnaz ve Nezih Çinkitaş'ın tahliyelerine karar verildi. Biz Hande'nin annesinin tarafı olarak bu iki kişinin cinayeti birlikte işlediklerine inanıyor ve bu tahliye kararına itiraz edeceğimizi bildiriyoruz. Sanıkların çelişkili beyanları, teknik deliller, cinayetin gece işlendiğine ilişkin ve sabaha kadar da cinayet mahalinin sanıklar tarafından kurgulandığına ve delillerin yok edildiğine dair çok ciddi deliller var dosya içerisinde. Buna rağmen tahliye edilmiş olmaları kamu vicdanını zedeledi. Derhal itiraz edeceğiz" diye konuştu.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hande Çinkitaş'ın çekiç ve kesici aletlerle darp neticesinde bıçaklanarak öldürüldüğü, daire kapısı ve pencerelerinde zorlama izi olmadığı anlatıldı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 29 Eylül 2020 tarihli raporuna göre, olayda kullanılan bıçağın kesici kısmında majör yoğunlukta baba Nezih Çinkitaş'a ait DNA profili içerdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Olay günü sanıklar dışında ikamete üçüncü bir şahsın girdiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı, Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş'ın ifadelerinin çelişkili olduğu kaydedildi. İddianamede, baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın "canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmaları istendi.

Hande Çinkitaş cinayetinde 20 yıl sonra tutuklanan baba ve üvey anne tahliye edildi
Hande Çinkitaş cinayetinde 20 yıl sonra tutuklanan baba ve üvey anne tahliye edildi
Hande Çinkitaş cinayetinde 20 yıl sonra tutuklanan baba ve üvey anne tahliye edildi
Hande Çinkitaş cinayetinde 20 yıl sonra tutuklanan baba ve üvey anne tahliye edildi
Hande Çinkitaş cinayetinde 20 yıl sonra tutuklanan baba ve üvey anne tahliye edildi
Hande Çinkitaş cinayetinde 20 yıl sonra tutuklanan baba ve üvey anne tahliye edildi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Mahkeme, Kadıköy, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hande Çinkitaş cinayetinde 20 yıl sonra tutuklanan baba ve üvey anne tahliye edildi - Son Dakika


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