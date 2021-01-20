Hande Çinkitaş\'ın 20 yıl önce öldürülmesine ilişkin baba ile üvey anne hakim karşısına çıktı

KADIKÖY'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş, hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, pandemi nedeniyle basın mensupları ve izleyicilerin duruşma salonuna alınmamasına karar verdi. Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şennaz Çinkitaş getirildi. Duruşmada müşteki Handan Yılmazer ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikalar Bakanlığı Avukatı Neslihan Kütük de hazır bulundu.

Pandemi nedeniyle basın mensupları ve izleyiciler duruşma salonuna alınmadı. Bakanlık Avukatı Kütük davaya katılma talebinde bulundu, mahkeme heyeti de bakanlık avukatının katılma talebini kabul etti.

BERAATLERİNİ İSTEDİLERDuruşmada söz alan sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerine karar verilmesini talep etti. Sanıklar ek savunmaları için süre talebinde bulunmadı. Ayrıca duruşmada 10 tanık dinlendi. "ŞİKAYETÇİYİM"Sanıklar duruşmada Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile savunma yaptı. Duruşmada müşteki olarak yer alan Handan Yılmazer, "Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" dedi. Sanık avukatları kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİTanıkların ve avukatların dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının kovuşturmayı genişletilmesi talebini kabul etti. Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy'de 4 Ocak 2001'de Hande Çinkitaş'ın öldürüldüğü anlatıldı. İddianamede Çinkitaş'ın başına çekiçle vurulup boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş hakkında "Canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

İddianamede olayda kullanılan bıçakta Nezih Çinkitaş'ın parmak izine rastlanmadığı ancak 19 yıl sonra bıçak üzerinde yapılan DNA incelemesinde bıçağın keskin ucunda Nezih Çinkitaş'ın yoğun olarak DNA profilinin tespit edildiği belirtiliyor.

- İstanbul