-Hande Çinkitaş'ın babası ve üvey annesi ilk kez hakim karşısına çıkıyor - Son Dakika

-Hande Çinkitaş'ın babası ve üvey annesi ilk kez hakim karşısına çıkıyor

20.01.2021 14:26

-Hande Çinkitaş'ın babası ve üvey annesi ilk kez hakim karşısına çıkıyor -Hande'nin annesi: "20 yıldır bu anı bekliyordum" Kadıköy'de 20 yıl önce 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın bıçak ve çekiş darbeleriyle vahşice öldürülmesine ilişkin tutuklanan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz...

-Hande Çinkitaş'ın babası ve üvey annesi ilk kez hakim karşısına çıkıyor

-Hande'nin annesi: "20 yıldır bu anı bekliyordum"

İSTANBUL - Kadıköy'de 20 yıl önce 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın bıçak ve çekiş darbeleriyle vahşice öldürülmesine ilişkin tutuklanan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş, bugün ilk kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi açıklama yapan Hande Çinkitaş'ın annesi, "20 yıldır ben bu anı bekliyordum, çok şükür Allah'ıma, yüce adaletine bu anı bana gösterdi. En ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın vahşice öldürülmesine ilişkin 5 Kasım 2020 tarihinde tutuklanan ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istene baba Nezih Çinkitaşve üvey anne Şehnaz Çinkitaşbugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan duruşma öncesinde Hande Çinkitaş'ın annesi ve avukatı adliye önünde açıklama yaptı.

"20 yıldır bu anı bekliyordum"

Hande Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer, "Bir anne neler hissedebilir ki. Yoğun duygular içerisindeyim. 20 yıldır ben bu anı bekliyordum, çok şükür Allah'ıma, yüce adaletine bu anı da bana gösterdi inşallah. Bugün de en ağır cezayı almalarını istiyorum, kızımın kanı yerde kalmasın. Benim kızım artık öncü oldu, inşallah diğer çocuklarında faili meçhulleri bulunur. En ağır cezayı almalarını istiyorum. 19 yıl bitti artık 20 yıl oldu. Neler hissetmedim ki hala yeni olmuş gibi olaylar. Ben duygularımı nasıl size ifade edebilirim. Bütün duygular var içimde, kızım benim her şeyimdi" dedi.

"Çok öfkeliyim, onların adını anmak istemiyorum"

Anne Yılmazer, "11 yaşındaki bir çocuğu çocuk olarak bıraktılar. Geleceğini elinden aldılar, gençliğini elinden aldılar. Her şeyini, hayatını çaldılar. Benden kopardılar yavrumu. Bu kim olursa olsun, ister öz baba ister başkası. Bunu yapanlar en ağır cezayı çekmeli. Ben 20 yıldır hep bu anı bekledim. Öyle bir baba yok, benim kitabımda yok. Kızımın kitabında da yok. Çok öfkeliyim, onların adını anmak istemiyorum" diye konuştu.

"Bıçağın keskin yüzeyinde babanın DNA örneği tespit edildi"

Duruşmada çok sayıda tanık dinleneceğini söyleyen avukat Hasan Kocabey, "Sanıklar Nezih ve Şenhaz Çinkitaş da dinlenecek. Duruşma, 'sanıkların tutukluluk hali devam etmek kaydıyla ertelenecektir' diye düşünüyorum. Beyanlarımızın ve delillerimizin tamamını daha önceden mahkemeye sunmuştuk. 20 yıldan beri toplanan delillere ek olarak, Cinayet Büro Amirliği'nin yurt dışından getirttiği özel bir kit ile cinayette kullanılan bıçağın keskin yüzeyinde majör yoğunlukta bir DNA örneği tespit edildi. O örneğin de baba Nezih Çinkitaş'a ait olduğu ortaya çıktı. Bunun dışındaki bütün delillerin tamamı sanıkların aleyhine" dedi.

"Hande bize umut oldu"

2000 yılında öldürülen ve katil zanlısı meçhul olan Çağla Tuğaltay'ın annesi Gülnur Tuğaltay da destek olmak için adliyeye geldi. Tuğaltay, "Önce Çağla katledildi. Sonra Hande katledildi. Biz 20 yıldır Handan hanımla beraberiz. Şimdi destek için geldim. Hande bir umut, bir ışık oldu ben ve benim gibi ailelere. İnşallah sıranın bir gün bize de geleceğini tahmin ediyorum. O umutla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hande Çinkitaş'ın çekiç ve kesici aletlerle darp neticesinde bıçaklanarak öldürüldüğü, daire kapısı ve pencerelerinde zorlama izi olmadığı anlatıldı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 29 Eylül 2020 tarihli raporuna göre, olayda kullanılan bıçağın kesici kısmında majör yoğunlukta baba Nezih Çinkitaş'a ait DNA profili içerdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Olay günü sanıklar dışında ikamete üçüncü bir şahsın girdiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı, Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş'ın ifadelerinin çelişkili olduğu kaydedildi. İddianamede, baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın "canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmaları talep edildi.

-Hande Çinkitaş'ın babası ve üvey annesi ilk kez hakim karşısına çıkıyor
-Hande Çinkitaş'ın babası ve üvey annesi ilk kez hakim karşısına çıkıyor
-Hande Çinkitaş'ın babası ve üvey annesi ilk kez hakim karşısına çıkıyor
-Hande Çinkitaş'ın babası ve üvey annesi ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Ağırlaştırılmış Müebbet, Kadıköy, Mevla, Dna, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa -Hande Çinkitaş'ın babası ve üvey annesi ilk kez hakim karşısına çıkıyor - Son Dakika


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