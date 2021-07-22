Hande Doğandemir'in dalgalarla imtihanı

Adı Tolga Güleç'le anılan Hande Doğandemir, bikinili fotoğraflarını yayınladı.

Denizde birbirinden farklı pozlar veren oyuncu, "Oh no" notunu düştü.

Altı kare yayınlayan Doğandemir, bir ara dalgalar nedeniyle düştü.

Eğlenceli halleriyle dikkat çeken Doğandemir'e kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Oyuncuya sevenleri, "Çok güzelsin" ve "Bebek" gibi mesajlar gönderdi. Doğandemir, bir gün öncede bikinili karesini Instagram'ın hikaye bölümünden yayınlamıştı.