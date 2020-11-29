HANDE DOĞANDEMİR'DEN ŞAŞIRTACAK TİCARET GİRİŞİMİ
29.11.2020 01:06
Hande Doğandemir, kişiye özel çiçekler hazırlayarak, internet üzerinden satış yapacak. Daha sonra ekip kuracak olan oyuncu, workshop'lara katılıp, eğitim alıyor
Oynadığı her projede adından söz ettiren Hande Doğandemir,
çiçek işine giriyor. Oyuncu, ilerleyen zamanlarda kişiye özel çiçekler
hazırlayarak, internet üzerinden satış yapacak.& ;
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