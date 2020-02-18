Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
1 saat önce
Oyuncu Hande Doğandemir önceki akşam Kadıköy'de aracı içerisinde görüntülendi
Rol aldığı 'Waterproof' adlı tiyatro oyunuyla kapalı gişe gittikleri öğrenilen Doğandemir, aracını kullanırken emniyet kemerini takarak güvenlik tedbiri almayı ihmal etmedi.& ;
Öte yandan Doğamdemir'in bir süredir aşk yaşadığı Kerem Arslanoğlu'nun nerede olduğu merak konusu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:41
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