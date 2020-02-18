Hande Doğandemir yalnızları oynadı!

Rol aldığı 'Waterproof' adlı tiyatro oyunuyla kapalı gişe gittikleri öğrenilen Doğandemir, aracını kullanırken emniyet kemerini takarak güvenlik tedbiri almayı ihmal etmedi.& ;

Öte yandan Doğamdemir'in bir süredir aşk yaşadığı Kerem Arslanoğlu'nun nerede olduğu merak konusu oldu.