Demet Özdemir, geçtiğimiz aylarda Zekeriyaköy'de aldığı evinin mutfağını bir şirkete bedava yaptırdığı ortaya çıktı. Oyuncu, 4 milyon TL'ye aldığı evinin mutfağının dekorasyonunu tanıtım karşılığında ücretsiz yaptırdı. Özdemir 14 milyon takipçisi olduğu Instagram'da firmayı etiketleyip, övgüler yağdırdı. Mutfağında çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşan Özdemir, "Mutfak benim için evin en sıcak, keyifli kahve sohbetlerinin, eğlenceli tariflerin ortaya çıktığı büyülü ve sıcak bir alan... Hayalim olan sıcacık ama modernlikten de çok uzaklaşmayan bir mutfağa kavuştum. Mutfağım benim için; pozitif düşünmek, güzel vakit geçirmek, kafa dağıtmak için benim için daha da anlam kazandı" notunu düşerek, tanıtım diye yazdı. Hande Erçel de geçtiğimiz aylarda evinin mutfağını tanıtım karşılığında ücretsiz yaptırmıştı.