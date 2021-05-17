Hande Erçel, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kerem Bürsin ile gittiği Maldivler tatilinden döndü ama adadan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.

3 BİN TL'LİK MAYO GİYİYOR

Sevgilisi ile birlikte reklam karşılığında tatili bedavaya getirdikleri söylenen 27 yaşındaki güzelin, mayosu ve gözlüğünün fiyatı belli oldu. Hande Erçel'in mayosunun (Off-White) 3 bin 300 TL, gözlüğünün 4 bin TL olduğu ifade edildi.

Aşkın belgelenmesinin ardından Kerem Bürsin, Erçel ile Maldivler'de tatil yaptığı sırada çekilen fotoğraflarını yayınlamış, "Okyanusun ortasında bir kanoyla sadece ikimiz. Muhteşem" notunu düşmüştü.

Aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in tatil planı belli oldu.

Erçel ve Bürsin'in Göcek'te kısa süreli tekne tatili yapacağı öğrenildi.