Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Muhabirlerle konuşan ünlü oyuncu Hande Erçel, "Tatil yapıyorum, baya eğlenceli geçiyor. 58 hafta yoğundum, geçen haftaların belki 15 günü falan boştu" dedi. Bir süre tatil yapmayı düşünüyorum diyen oyuncu, "Altı gün Maldivler yaptım onun öncesinde yedi senedir aralıksız çalışıyorum. Bu defa 1-2 ay dinlenmek istiyorum" dedi. Gelen teklifler sorulunca oyuncu, "Güzel bir proje gelirse ben hayatta durmam. Ben bunu yapmalıyım dediğim iş olursa durmam. Henüz öyle bir şey gelmedi" diye cevap verdi.

Erçel, "İstediğiniz bir rol var mı, nasıl bir karakter oynamak istersiniz?" sorusuna ise, "Aksiyona yakın bir şey oynamak isterim. 'Halka' dizisindeki 'Müjde' karakterimi çok özledim. Öyle bir şey isterim aksiyona yakın bir karakter" yanıtını verdi.

"Oynamam" dediğim hiçbir şey yok diyen Erçel, "Oyunculuk öyle bir şey değil bence" dedi. Oyuncu, "Türkan Şoray kanunları vardı, sizin böyle şeyleriniz yok mu?" sorusuna, "Türkan Şoray olsam evet, kanun koyarım ama yok. Hiç öyle bir şeyim yok. Umarım öyle oynamaya doyamadığım sahneler de gelir" cevabını verdi. Bikinili görüntüleriyle alakalı sorulan sorulara ise Erçel, "Çok spor yapıyorum ama yememe çok dikkat etmiyorum. Sadece günlük sporunu yaparsam akşam yemezsen sorun yok" yanıtını verdi.

Günde bir saat spor yaptığını söyleyen Erçel, "Her gün yapılacak diye bir şey yok, her gün yapamıyor insan yani. Çalışırken hiç yapamıyorsun ama 3 gün 1 saat yapınca koruyorum. Ben akşam da yemek yiyen bir insanım. Yemek ayrımım hiç yok" dedi. Sevgilisi Kerem Bürsin'in çok spor yaptığını söyleyen Erçel, "Onun spor üzerinde sizde bir etkisi oldu mu?" sorusuna, "Ben zaten çok spor yapan biriyim. Yıllardır spor yapan biriyim, kimsenin etkisiyle yapmıyorum..." "Bu içimden gelen bir şey. Biz çok çalışıyoruz setteyken vakit olmuyor, onun da vakti olmuyor. Vakit bulduğumuz kadar yapıyoruz" cevabını verdi.

Tatile arkadaşlarıyla devam eden Erçel'i sevgilisinin ne zaman katılacağı sorulunca, "Evet, Kerem İstanbul'da çalışıyor. Reklam filmi falan çekiyor..." "Ablamlar ile bir tatil düşünüyorum, Mavi doğduğundan beri ben çalışıyorum. O yüzden birkaç hafta onlarla vakit geçirmek istiyorum" yanıtını verdi. Alacağı eğitimle alakalı da konuşan Erçel, "Evet, ya Londra'ya gidiyorum ya da Amerika'ya. Şu an için net değil. Okul araştırıyoruz, 15 Eylül gibi netleşecek ona göre sonra söyleriz" dedi. Dijital platforma iş yapmak istediğini söyleyen Erçel, "İşi doya doya yapıyorsun, başlayacağın zaman belli, karakterin önü sonu belli. Henüz iş yeni bittiği için okuduğum bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, "Dijital ve televizyon arasında ayrım yapar mısınız?" sorusuna, "Televizyon çok daha başka bir şey dijital başka bir şey. Ben hiç dijital yapmadım, bilmiyorum..."

"Çok güzel bir iş gelse ben yine 24 saat sette olmaya hazırım. Sadece o senaryo ve karakter oynamak için sabırsızlandığım bir karakter olsun" yanıtını verdi. Kendisine zaman ayıracağını söyleyen Erçel, "Ben bu sefer belki birazcık uzaklaşıp kendime döneyim, eğitim alayım, kendimi geliştireyim dediğim bir süreçteyim" diye konuştu.