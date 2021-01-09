Hande Erçel: Arkadaş olarak ayrıldık
09.01.2021 08:11
KEREM BÜRSİN'LE AŞK VAR MI?Hande Erçel önceki akşam set çıkışı Kavacık trafiğinde polis çevirmesine takıldı.
KEREM BÜRSİN'LE AŞK VAR MI?
Hande Erçel önceki akşam set çıkışı Kavacık trafiğinde polis çevirmesine takıldı. O sırada karşısında objektifleri bulunca şaşıran oyuncu, muhabirlere "Sizden korkulur, her yerdesiniz" diyerek takıldı. Hayatında her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Hande Erçel, adının aşk dedikodularına karıştığı rol arkadaşı Kerem Bürsin'le ilgili sorulara "Çok iyi arkadaşız" yanıtını verdi. Ünlü oyuncu, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ın kendisini sosyal medyada takip etmeyi bırakması sorulduğunda ise "Arkadaş olarak ayrıldık" dedi.
Son Dakika Çukur'un 111. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Nejat İşler diziye geri dönüyor Yasak olduğu için otobüsten indirilmek istenen 65 yaş üstü kadının sözleri yürek burktu Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım Yok böyle tesadüf! Beşiktaş'ın son 3 şampiyonluğunda yaşanan olay yine oldu Kocaeli'de eşine "Bugün ikimiz de öleceğiz" deyip dinlenme tesisine daldı! 1 ölü, 8 yaralı Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak