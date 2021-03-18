Hande Erçel, babasını kaybeden Bige Önal için bakın ne yaptı?
18.03.2021 16:56
Oyuncu Bige Önal, baba acısıyla sarsılmıştı. Babası Erhan Önal'ı dün öğle saatlerinde Bornova Kent Mezarlığı'nda toprağa veren güzel oyuncu, cenaze sonrası baygınlık geçirdi. Yakın dostunun baygınlık geçirdiğini duyan Hande Erçel, soluğu Bige Önal'ın yanında aldı. İşte detaylar...
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
18.03.2021 18:21:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hande Erçel, babasını kaybeden Bige Önal için bakın ne yaptı? - Son Dakika