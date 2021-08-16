Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin final çekimleri tamamlandı. Dizinin başrol oyuncusu Hande Erçel de çekimler bittikten sonra soluğu tatilde aldı. Oyuncu, tatilinden kareleri de Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Instagram'da 23,7 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, tatilde çektirdiği bikinili pozlarını paylaştı. Peş peşe pozlarını paylaşan güzel oyuncunun paylaşımı yaklaşık 3 milyon beğeni aldı. Formuna dikkat eden Hande Erçel'in kusursuz fiziği de dikkatlerden kaçmadı.

İşte Hande Erçel'in tatilinden kareler...