Hande Erçel bikinisiyle meydan okudu

Bodrum Türkbükü Loft evlerinin plajında görüntülenen oyuncu, sezonun yorgunluğunu attı.

Kız arkadaşlarıyla şezlongda sohbet eden Erçel, gurup içerisindeki çocukları da ihmal etmedi. Deniz kenarında çocuklara eşlik edip taş sektiren Erçel'in keyifli anları objektiflere böyle yansıdı. Oyuncu, fiziği ve bikinisiyle beğeni aldı.