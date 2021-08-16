Hande Erçel bikinisiyle meydan okudu

Milliyet'ten Umut
Ünver'in haberine göre; Sevgilisi Kerem Bürsin
'le başrolünü paylaştığı dizinin final yapmasıyla Hande Erçel
, kız arkadaşlarıyla tatile çıktı.
Kız arkadaşlarıyla şezlongda sohbet eden Erçel, gurup içerisindeki çocukları da ihmal etmedi. Deniz kenarında çocuklara eşlik edip taş sektiren Erçel'in keyifli anları objektiflere böyle yansıdı. Oyuncu, fiziği ve bikinisiyle beğeni aldı.
Hande Erçel'in kız arkadaşlarıyla yaptığı tatile sonrasında sevgilisi Bürsin'in de dahil olacağı öğrenildi. Bürsin'in iş görüşmeleri için İstanbul
'da kaldığı edinilen bilgiler arasında...