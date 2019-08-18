Hande Erçel çevirmeye takılınca sevgilisi Murat Dalkılıç'ı aradı
1 saat önce
Evraklar eksik olduğu için otomobil bir süre polis kontrolünde bekletildi.
Evraklar eksik olduğu için otomobil bir süre polis kontrolünde bekletildi. Hande Erçel
fotoğraflarının çekildiğini fark edince sevgilisi Murat Dalkılıç
'ı arayıp bilgi verdi.
Ardından muhabirlere "Önemli bir sorun yok. Sigorta
eksikliği vardı, hallettik" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:09
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