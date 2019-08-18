Son Dakika Haberleri: Hande Erçel çevirmeye takılınca sevgilisi Murat Dalkılıç'ı aradı
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Hande Erçel çevirmeye takılınca sevgilisi Murat Dalkılıç'ı aradı

1 saat önce

Evraklar eksik olduğu için otomobil bir süre polis kontrolünde bekletildi.

Hande Erçel çevirmeye takılınca sevgilisi Murat Dalkılıç'ı aradı, System.String[]
Evraklar eksik olduğu için otomobil bir süre polis kontrolünde bekletildi. Hande Erçel fotoğraflarının çekildiğini fark edince sevgilisi Murat Dalkılıç'ı arayıp bilgi verdi.

Ardından muhabirlere "Önemli bir sorun yok. Sigorta eksikliği vardı, hallettik" dedi.
Murat Dalkılıç, Hande Erçel, Polis, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:09 
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