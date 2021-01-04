Hande Erçel de eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ı takip etmeyi bıraktı - Son Dakika

Hande Erçel de eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ı takip etmeyi bıraktı

04.01.2021 14:02
Hande Erçel de eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ı takip etmeyi bıraktı, System.String[]

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, yaklaşık altı ay önce ilişkilerini sonlandırdı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, yaklaşık altı ay önce ilişkilerini sonlandırdı.

Erçel, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Dalkılıç ile dostça ayrıldıklarını belirtti.

ESKİ AŞKINI SİLDİ

Ayrılık sonrası konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan şarkıcı, Erçel'i sildi. Dalkılıç'ın bu hamlesinin ardından Hande Erçel de eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

Ünlü oyuncunun bir süredir rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Melis Sezen ile birlikte olduğu öne sürülen şarkıcı Murat Dalkılıç, samimi açıklamalarda bulunmuştu.

"ALEV BİTERSE İLİŞKİ BİTER"

Dalkılıç, "İlişkiyi ne bitirir?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

İlişki içindeki alev bitince, biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi. İlişki içinde, ilk önce karşı tarafı düşünürüm. Onun ne istediğine önem veririm, merak ederim. Önceliğim karşı tarafın ne istediğidir.

Şarkıcının bu sözleri, yaklaşık üç yıl birliktelik yaşadığı ve temmuz ayında yollarını ayırdığı oyuncu Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlanmıştı.

"BELKİ 10 SENE ÖNCE YAPMIŞIMDIR"

37 yaşındaki Murat Dalkılıç, "Hiç sevgilinin telefonunu karıştırdın mı?" sorusunu ise şu şekilde cevaplamıştı:

Bu dünyada sevgililikte en nefret ettiğim şey; telefon karıştırılmasıdır. 'Karıştırmadım' diyerek, yalan söylemek istemem. Belki 10 sene önce yapmışımdır. Hem saygı, hem güven belirtisi hareketlerdir. Bir şey ararsan, bulursun çünkü...

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddia edilen Sezen, "Herkese selam, bugün çıkan haberler asılsızdır. Hayatımda kimse yok. Sevgiler" açıklamasını yapmıştı.

Murat Dalkılıç ise Melis Sezen'in açıklamasının ardından, "Benim de hayatımda kimse yok. Sevgiler" diyerek, haberleri yalanlamıştı.

Dalkılıç ile Sezen, daha önce 'Dünya Hali' isimli filmde başrolü paylaşmıştı.

Hande Erçel de eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ı takip etmeyi bıraktı

Murat Dalkılıç, Kerem Bürsin, Melis Sezen, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hande Erçel de eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ı takip etmeyi bıraktı - Son Dakika Magazin


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