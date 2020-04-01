Hande Erçel'i duygulandıran hediye
6 saat önce
Aynı yıl aralık ayında Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel kızı Mavi Aylin'i dünyaya getirdi.
Aynı yıl aralık ayında Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel kızı Mavi Aylin'i dünyaya getirdi.
Sosyal medyada geniş hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel'e bir takipçisi yeğeni ve onu hiç göremeyen annesinin kara kalem resmini hediye etti.
Sürpriz karşısında çok duygulanan Erçel, takipçisine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:27
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