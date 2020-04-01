Hande Erçel'i duygulandıran hediye

Aynı yıl aralık ayında Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel kızı Mavi Aylin'i dünyaya getirdi.



Sosyal medyada geniş hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel'e bir takipçisi yeğeni ve onu hiç göremeyen annesinin kara kalem resmini hediye etti.



Sürpriz karşısında çok duygulanan Erçel, takipçisine teşekkür etti.