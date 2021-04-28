Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den okyanus ortasında aşk
28.04.2021 00:02
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, aşkları belgelendikten sonra bir hafta kaldığı Maldivler tatilinde ilk kez birlikte fotoğraf paylaşıp, romantik mesajlar yazdı. İşte detaylar...
Hande Erçel
ile Kerem Bürsin
, Maldivler tatilinden birlikte fotoğraflarını ilk kez paylaştı. Maldivler dönüşü el ele kareleri çıkmasıyla aşkları belgelenen çift, renkli pozlar verdi. Erçel, sevgilisi Bürsin'le fıskiyelerin arasında çektirdiği iki kareyi yayınlayarak, "Neşemiz fıskiyeleri patlatıyor. Mükemmel" diye yazdı.
Erçel'e iki saat dolmadan 45 binden fazla yorum geldi.
Bürsin ise kano yaptıkları anı yayınlayarak, "Okyanus ortasında bir kanoyla ve sadece ikimiz... Mükemmel" notunu düştü. Çiftin hayranları, "Sonunda aşkı ilan ettiniz. Çok mutlu olduk" gibi mesajlar gönderdi. Bürsin ise, 65 binden fazla mesaj geldi. İkili, 'Sen Çal Kapımı' dizisinden sonra gittikleri Maldivler'de bir hafta kalıp, daha sonra İstanbul
'a dönmüştü.
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