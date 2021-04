Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşkı sonunda belgelendi. İkili, Maldivler dönüşü havaalanında el ele görüntülendi.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in bu kareleri sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Bürsin, geçtiğimiz günlerde "Her an her şey olabilir güzelim" diyerek Hande Erçel ile aşk yaşadıklarını üstü kapalı bir şekilde ima etmişti.

İlk kez el ele görüntülenen ikilinin yapacağı açıklama merakla bekleniyor. (Gossippasta)