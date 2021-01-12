Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf

Hande Erçel, geçtiğimiz yıl şarkıcı Murat Dalkılıç ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılıktan sonra güzel oyuncunun, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edildi.

İkili, iddiaları her defasında reddetse de, sosyal medya paylaşımları ve samimi halleri bu dedikoduları sürekli gündeme getiriyor.

Erçel ve Bürsin, bu kez de beraber rol aldıkları dizideki arkadaşlarıyla poz verdi. Fotoğrafta ikilinin yakınlıkları dikkat çekti.

Erçel ve Bürsin'in bu samimiyeti aşk dedikodularını da yine beraberinde getirdi.