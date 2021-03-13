Hande Erçel ile Kerem Bürsin reklam aşkı mı yaşıyor? Açıklama geldi

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Yakışıklı oyuncu, "Ben ona inanmıyorum. Öyle bir dünya yok, benim dünyamda öyle bir şey. PR için aşk yok. Biz de insanız, öyle bir şey söz konusu değil. Yapan var mı bilmiyorum, varsa da yazıklar olsun. Biliyorsunuz yalanın ömrü fazla sürmez zaten" ifadelerini kullandı.

'HANDE İLE YİNE AYNI PROJEDE YER ALIRIM'

Kerem Bürsin, iyi bir ikili olduklarını söylediği Hande Erçel'le ilgili olarak "Başka bir projede yine birlikte oynamak ister misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, "Dürüst olacağım, evet kesinlikle isterim. Güzel bir sinerji yakaladık. Bence bunu yakalayınca insan farklı karakterlerle de o kişiyle çalışmak ister. Bunun örnekleri burada da, Hollywood'da da var. Nedeni aşk değil. Aşk başka değerli bir şey. Bu sorular artık gelmesin, öyle bir şey olursa emin olun siz de bilirsiniz" şeklinde konuştu.



