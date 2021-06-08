Hande Erçel'in "Bazlama surat" davasında karar

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada Erçel'in avukatı, "Ceza mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiştir, Alp Kılınç'ın ifadelerinin hakaret teşkil ettiği sabittir" diyerek, davanın kabulünü, Kılınç'ın avukatı ise reddini istedi.

Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, Alp Kılınç'ın Hande Erçel'e bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Hande Erçel, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp, 'Bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ı savcılığa şikayet etti. Erçel avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, Lütfü Alp Kılınç'ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek, cezalandırılmasını talep etti.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, 'hakaret' suçundan Lütfü Alp Kılınç'a 109 gün adli para cezası verdi. Ceza günlüğü 20 TL'den 2 bin 180 TL'ye çevrildi.

Kararın ardından Hande Erçel, Kılınç'a 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı.