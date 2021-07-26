Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapıyor.
Hemen hemen her paylaşımlarında birbirlerine övgüler yağdıran Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti yine dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.
Hande Erçel son olarak yeşil bikinisi ile sevgilisi Kerem Bürsin'e verdiği pozu paylaştı. Kerem Bürsin ise fotoğrafa "Kim çekmiş böyle inanılmaz bir fotoyu" yorumunu yaptı. Öte yandan Erçel'in pozuna kısa sürede 3 milyona yakın beğeni geldi.
Son Dakika › Magazin › Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş - Son Dakika Magazin