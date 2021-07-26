Üye Girişi
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş - Son Dakika

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş

26.07.2021 00:48

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşlıkları aşka dönüşen Kerem Bürsin ve Hande Erçel, yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Instagram'dan bikinili pozlarını paylaşan Erçel, Kerem Bürsin'den aldığı yorumla çok konuşuldu. Bürsin, Erçel'in bikinili pozuna yaptığı yorumda, "Kim çekmiş böyle inanılmaz bir fotoğrafı" ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapıyor.

DİKKATLERİ YİNE ÜZERLERİNE ÇEKTİLER

Hemen hemen her paylaşımlarında birbirlerine övgüler yağdıran Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti yine dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.

"KİM ÇEKMİŞ"

Hande Erçel son olarak yeşil bikinisi ile sevgilisi Kerem Bürsin'e verdiği pozu paylaştı. Kerem Bürsin ise fotoğrafa "Kim çekmiş böyle inanılmaz bir fotoyu" yorumunu yaptı. Öte yandan Erçel'in pozuna kısa sürede 3 milyona yakın beğeni geldi.

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş

Kerem Bürsin, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hindistan'da tepeden düşen kayalar 9 turistin ölümüne neden oldu 00:16 Hindistan'da tepeden düşen kayalar 9 turistin ölümüne neden oldu Ömer Halisdemir için çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi 23:02 Ömer Halisdemir için çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi 21:43 Eski Fenerbahçeli Max Kruse'den canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi
Bakan Koca salgından kurtulmanın formülünü verdi: Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun 21:22 Bakan Koca salgından kurtulmanın formülünü verdi: Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun Meteoroloji ve AFAD'dan Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı 19:41 Meteoroloji ve AFAD'dan Karadeniz'deki 5 şehrimize sel ve heyelan uyarısı Norveç'te atmosfere giren meteor geceyi gündüze çevirdi 19:20 Norveç'te atmosfere giren meteor geceyi gündüze çevirdi
Ece Erken ve eşi gelen 20 bin liralık hesaba sitem edince kavga çıktı 18:10 Ece Erken ve eşi gelen 20 bin liralık hesaba sitem edince kavga çıktı Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu 17:55 Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu

Son Dakika Haberleri
17:42 Baraj göletinde ölüm! Vatandaşların insan zinciri ile göletten çıkardığı iki genç, hastanede hayatını kaybetti
17:24 ABD 17 yıl sonra yenildi! Görkemli galibiyet Fransa'nın oldu
17:21 Artvin'de yaşanan sel felaketinden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada
17:09 Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı
16:50 Altay Bayındır'dan, yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya övgü dolu sözler
16:24 Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı
15:54 Hastaneye kaldırılan sanatçı Fatma Girik taburcu edildi
15:53 Tokyo Olimpiyatları'nda ikinci madalya Hatice Kübra'dan geldi! Milli tekvandocu gözyaşlarını tutamadı
15:41 İtalya'da mutsuz olan eşinin aklı da kalbi de İstanbul'da: Geri dönelim Vedat
15:39 Ece Erken ve eşinin, Yıldız Tilbe'nin konserinde bir grup ile kavga ettiği öne sürüldü
Tunus Cumhurbaşkanı, Başbakanı görevden alarak meclisin tüm yetkilerini dondurdu Tunus Cumhurbaşkanı, Başbakanı görevden alarak meclisin tüm yetkilerini dondurdu         
00:28
Sosyal medyayı ayağa kaldıran tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları kan dondurdu Sosyal medyayı ayağa kaldıran tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları kan dondurdu         
23:41
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in "mülteci" sözlerine sert tepki: Bir daha asla         
21:23
Hesap yüzünden darbedildiklerini söyleyen Ece Erken'e gittikleri mekandan jet yanıt: İddialar asılsız Hesap yüzünden darbedildiklerini söyleyen Ece Erken'e gittikleri mekandan jet yanıt: İddialar asılsız         
20:10
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti         
19:25
Pendik'te dehşet evi! Fidye için kaçırdıkları şahsı para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler Pendik'te dehşet evi! Fidye için kaçırdıkları şahsı para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler         
18:23
Gülşen'in günlerce konuşulan transparan kıyafetini Duygu Özaslan da giydi Gülşen'in günlerce konuşulan transparan kıyafetini Duygu Özaslan da giydi         
18:10
Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı         
17:09
Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler         
15:51
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması         
15:47
Korkunç kaza! Testereyle ağaç budarken eli kayan adam, kendi boğazını kesti Korkunç kaza! Testereyle ağaç budarken eli kayan adam, kendi boğazını kesti         
15:43
Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü         
15:07
Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı         
11:25
İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti         
11:13
Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 01:50:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den bomba yorum: Kim çekmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement