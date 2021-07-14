Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel'in kendisi kadar ailesi de ilgi odağı oldu. Erçel'in evli ve bir çocuk sahibi ablası Gamze Erçel Yıldırım, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Yıldırım'ın paylaşım başına kazandığı para da ortaya çıktı.

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel Yıldırım, paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'da 4.1 milyon takipçisi olan ve güzelliğiyle kardeşi kadar adından söz ettiren Yıldırım, kızı Mavi ile birbirinden güzel pozlar paylaşıyor.

PAYLAŞIM BAŞINA 20 BİN TL

Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel Yıldırım'ın Instagram'da yaptığı reklamlardan hikaye paylaşımı başına 20 bin TL kazandığı ileri sürüldü.

İşte Gamze Erçel Yıldırım'ın bazı paylaşımları...