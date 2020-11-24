Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a açtığı dava devam ediyor

Erçel, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde Kılınç'ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını istedi. Savcı, eylemin zincirleme şekilde alenen hakaret suçu kapsamında değerlendirerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Ünlü oyuncunun avukatı Nail Gönenli davanın seyri hakkında şu bilgiyi verdi: "Şahıs, müvekkilime aynı hakareti birçok kez üst üste yapmıştır ve bu yüzden zincirleme hakaret suçundan ceza davası devam ediyor. Manevi tazminat davamız da sürüyor" dedi.