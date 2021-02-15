Hande Erçel'in süper lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika

Hande Erçel'in süper lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı

15.02.2021 19:32
Hande Erçel'in süper lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı, System.String[]

Uzun süredir ev arayışında olan Hande Erçel, gönlüne göre bir yer buldu. Erçel'in satın aldığı iki katlı süper lüks cam villaya 10 milyon TL ödediği ortaya çıktı.

Birlikte yaşadığı sevgilisi Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra ev arayışı içine giren oyuncu Hande Erçel, sonunda içine sinen bir yer buldu.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALADI

Güzel oyuncu,10 milyon TL'ye cam kaplama iki katlı villa satın aldı. Evinin dekorasyonu için bir mimarlık şirketiyle anlaşan Erçel, aynı zamanda firma ile gizlilik sözleşmesi de imzaladı. Anlaşma kapsamında Erçel'in evinin dekorasyonu hakkında hiçbir bilgiyi sızdırmayacak olan firma, aksi durumda oyuncunun ödediği tüm parayı iade edecek.

Hande Erçel'in süper lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı

SERVETİNE SERVET KATIYOR

Aldığı evin fiyatıyla dudak uçuklatan Hande Erçel, geçtiğimiz ekim ayında bir giyim markasından 1,5 milyon TL, diş macunu markasından ise 2 milyon TL kazandı. Oyuncunun Sen Çal Kapımı dizisinden de bölüm başı 60 bin TL kazandığı öğrenildi.

Hande Erçel'in süper lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı

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Son Dakika Magazin Hande Erçel'in süper lüks villasının fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika Magazin


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