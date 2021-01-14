Hande Erçel Instagram'dan araba pozlarını paylaştı!, beğeni butonu adeta çöktü

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bursin ile başrol oynayan Hande Erçel'in her paylaşımı gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ev hallerini paylaşan oyuncu bu sefer de arabadaki hallerini paylaşınca sosyal medya adeta yıkıldı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 18,4 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, file çoraplı renkli ceketli kombiniyle arabanın ön koltuğunda peş peşe poz verdi. Pozlarının bazılarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncuya kısa sürede 2,6 milyon beğeni ve binlerce yorum geldi.

İşte Hande Erçel'in pozları...