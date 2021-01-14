Hande Erçel Instagram'dan araba pozlarını paylaştı!, beğeni butonu adeta çöktü
14.01.2021 08:35
Son yıllarda yıldızı parlayan oyuncuların başında gelen Hande Erçel, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dün arabada çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayan oyuncu kısa süre 2,6 milyondan fazla beğeni aldı.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bursin ile başrol oynayan Hande Erçel'in her paylaşımı gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ev hallerini paylaşan oyuncu bu sefer de arabadaki hallerini paylaşınca sosyal medya adeta yıkıldı.
YORUM VE BEĞENİ YAĞDI
Instagram'da 18,4 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, file çoraplı renkli ceketli kombiniyle arabanın ön koltuğunda peş peşe poz verdi. Pozlarının bazılarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncuya kısa sürede 2,6 milyon beğeni ve binlerce yorum geldi.
İşte Hande Erçel'in pozları...
Son Dakika Kara saplanan tırdan 20 ton yiyeceği böyle yağmaladılar Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı WhatsApp'ın gizlilik skandalı sonrası Türkiye'den dev hamle: Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi'nin inşaatı bu yıl başlıyor Libertadores Kupası'nda finalin adı Palmeiras-Santos oldu Almanya Kupası'nda Bayern Münih'i penaltılarla yenen Holstein Kiel 3. tura yükseldi Cüneyt Çakır, son 10 yılın en iyi 2. hakemi seçildi Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar'la mücadele ettiğim dönem bir tek Kemal Sunal bana sahip çıktı Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi