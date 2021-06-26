Hande Erçel, Kansersiz Yaşam Derneği'nin İyi Niyet Elçisi oldu.

Hande Erçel , Kansersiz Yaşam Derneği'nin sosyal sorumluluk reklam filminde kanser hastalarına ve ailelerine destek için çağrıda bulundu. Yayınlanan filmde; rol aldığı projelerde farklı rollere bürünerek izleyiciyle buluştuğunu bu kez Hande olarak kanser hastalarına destek olmak istediğini belirten Erçel, herkesi "başrol sizsiniz" diyerek yardıma davet etti. Kampanyaya destek olmak isteyenler sms yoluyla 4381'e KAHRAMAN yazarak destek olabilecekler.

Hande Erçel, yayınlanan reklam filminin ardından duygularını yaptığı şu anlamlı konuşmayla dile getirdi; "Bu filmde çok uzun süredir, çok istediğim, dünyayı değiştiren, umut veren, fark yaratan Kansersiz Yaşam Derneği'nin bir kahramanı olarak karşınızda olacağım. Her günün yeni bir başlangıç olabileceğini, yaşamın her ne olursa olsun devam ettiğini bilmeye ihtiyaç duyduğum zamanlarda, Kansersiz Yaşam Derneği'nin binlerce çocuğun tedavi olması için hastanelere bölümler açtıklarını, çocuklara ve ailelerine psikolojik destek sağladıklarını öğrendim. Yüzlerce insanın kan ve kök hücre bağışçısı olmalarını sağladıklarını, sağlığın önemini anlatmak için proje üstüne proje ürettiklerini gördüm."

"Tüm bunlar; bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul ederek, değiştirebileceklerim için gücümü kullanmam gerektiğini hatırlattı" diyen oyuncu, "Hepimiz başkalarının hayatına kattığımız değer kadar kahraman olabiliriz. Ben 4381'e KAHRAMAN yazan ilk mesajı atarak, Kansersiz Yaşam Derneği'nin maddi manevi destek olduğu ailelerin hepimizin ailesi olduğunu hatırlatmak bu hikayeyi başlatıyorum..Yalnız değilim biliyorum..Sizleri de benimle birlikte gerçek bir kahraman olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz, yaptığı konuşmayla Hande Erçel'e teşekkür etti;" 11 yıldır yaptığımız projeler sayesinde, yüzlerce kanser hastasının ve ailesinin süreçlerini birlikte yaşadık. Onlarla güldük, onlarla ağladık. Bu yolculuk zorlu olduğu kadar, maalesef süreklilik gerektiren yol arkadaşları da istiyor.Hande ile omuz omuza var ettiğimiz, birçok kurum ve dostlarımızın desteklediği kampanyamızın ilk adımında hedefimiz binlerce aileye bire bir dokunmak, madden ve manen onların yanında olabilmek. Yönetim Kurulumuz ve yaşamına dokunduğumuz tüm kanser hastaları ve aileleri adına İyi Niyet Elçimiz olmayı kabul eden, kampanyaya kalbini, ruhunu ve tüm emeğini katan Sevgili Hande'ye çok teşekkür ediyorum."