Hande Erçel merak edilenlerini anlattı: Sinirlenince gözüm döner - Son Dakika

Hande Erçel merak edilenlerini anlattı: Sinirlenince gözüm döner

25.03.2021 10:59
Hande Erçel merak edilenlerini anlattı: Sinirlenince gözüm döner, System.String[]

Ünlü oyuncu Hande Erçel merak edilenlerini anlattı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel merak edilenlerini anlattı. Anne olmak istediğini belirten Erçel,  'ileride çocuğum olsun ben de çok istiyorum' dedi.

İşte Hande Erçel'in açıklamalarından satır başları…

-Küçükken sessiz sakin bir çocuk değildim. Balıkesir'de özgür büyüdüğümüz için de çok konuşan çocuklardık.

-2011 yılında, 17 yaşımda İstanbul'a geldim 10 sene oldu. Ben İstanbul'da büyümek istemezdim çünkü küçük yerde herkes birbirini tanır. Bir mahallede bütün çocukların sokakta birlikte oynadığı bir yerde büyüdüm.

ABLAMLA İKİZ GİBİYDİK

-Biz mahalleden çıkamazdık.  Liseye geçene kadar babamsız bir yere gidemezdim, bir cadde vardı o caddeyi geçince babama haber giderdi gelir bizi oradan alırdı.

-Ablam Gamze ile aramızda bir yaş var. Biz ikiz gibiyiz… Bizi çok aynı büyüttüler. Saçlarımızı aynı kestirdiler, aynı kıyafetleri giydirdiler. Yıllar sonra büyüdükçe farklı kıyafetler giyince aramızda ufak tartışmalar çıktı. İkimizde de o günlerden yara izleri var (gülüyor) Gamze yaramazlık yapar benim üstüme atardı.

SİNİRLENİNCE GÖZÜM DÖNER

-Hiç fake hesabım yok, ama sağ olsun arkadaşlarım ne bilmem gerekiyorsa söylüyor.

-Bilmediğim konu hakkında hiç atıp tutmadım çünkü çok utanırım, bir konuyu bilmiyorsam 'bilmiyorum' derim.

-Sinirlenince gözüm döner, ortalığı yakarım.

-Ergenlik dönemim tam belaydı. 'Okula' diye evden çıktım. Okul formamın altına eşofmanlarımı giyip 'ilk otobüs nereye' diye sordum ve Eskişehir'e gittim. Bunu lise 2'de yaptım. Biz o zaman Balıkesir'de yaşıyorduk. Eskişehir'de otobüsten indim telefonumu açtım babam 'karşıya gel' dedi. Babam haberi almış benden önce Eskişehir'e gitmiş.

DİLİM ÇOK SİVRİ

-Ayna karşısında kendi kendime konuşurum. Kendimle yüzleşiyorum.

-Benim dilim çok sivri, tartışırken gözüm döner söylediklerim biraz acıtıyor olabiliyor.

-İstanbul'a okul için geldim. Geldiğimde Moda'da yurttan yaşadım. Oyunculuk heyecanı başlayınca okulumu da bitiremedim. İki yıl okudum, fırsat olunca bitirmek istiyorum.

-İlk başlarda oyuncu Hülya Duyar bana yardımcı oldu. O beni insanlarla tanıştırdı, ajansa yönlendirdi. Eğitimler, seçmeler falan derken oyunculuğa başladım.

ÇOK ZORLANDIĞIM ZAMANLAR OLDU

-Sosyal medyada bazen 'ben bunu neden paylaştım' deyip sildiğim içerikler oluyor. Çünkü çok fazla yanlış yere çekildiği oluyor. Onun dışında sosyal medyamı samimi kullanıyorum. Bir iletişim aracı orası bizim için…

-Ben hep bugünlerin geleceğini hayal ettim. Hayal etmezsen gerçekleşmez zaten. Endişelendiğim, korktuğum anlar oldu. Çok zorlandığım zamanlar da oldu ama bir şeyi çok isteyince araya ne girerse girsin ondan vazgeçemiyorsun. O şey olana kadar neler olursa olsun yapana kadar devam edeceksin.

MAVİ BANA BENZİYOR

-Teyze olmak dünyanın en güzel hissi! Anneliği tatmadığım için belki ama… 15 aylık oldu Mavi, her gün değişiyor. Ben haftada bir görüyorum her gittiğimde başka bir Mavi var… İleride çocuğum olsun ben de çok istiyorum. Mavi bana benziyor şu an.

Hande Erçel merak edilenlerini anlattı: Sinirlenince gözüm döner

Hande Erçel, Balıkesir, Eskişehir, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hande Erçel merak edilenlerini anlattı: Sinirlenince gözüm döner - Son Dakika Magazin


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