Hande Erçel-Murat Akdoğan aşkına aileden veto! - Son Dakika

Hande Erçel-Murat Akdoğan aşkına aileden veto!

24.03.2021 08:15
Hande Erçel-Murat Akdoğan aşkına aileden veto!, System.String[]

Onların ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü!

Onların ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Murat Akdoğan, birbirlerinden çok hoşlanmış kısa süre sonra da sevgili olmuşlardı.

İlişkinin ortaya çıkmasıyla da magazin gündeminin bir numarasına yerleşmişlerdi.

Aldığım duyumlara göre Murat Akdoğan'ın aynı adı taşıyan babası Dr. Murat Akdoğan ortaya düşen haberlerden hiç ama hiç mutlu olmamış! Oğlunun gündeme bu şekilde gelmesine sinirlenen Dr. Akdoğan, ilişkiyi veto etmiş!

Babasını dinleyen Murat Akdoğan ise Hande Erçel'e yolun başında ayrılmalarının daha doğru olacağını söyleyerek ilişkiyi sonlandırmış. Çift, ayrı yollara gitse de hala birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam ediyor.

Hızlı başladı, çabuk bitti...

Sosyal medya takipleşmesi de yakında biter...

Cansın Hacısoyu -  Murat Akdoğan -  Yıldız Akdoğan - Murat Akdoğan

Online seminerle kendinize bir iyilik yapın

Antalyalı başarılı eğitmen Banu Çorakçı, pandemi nedeniyle eğitimlerini online'a kaydırdı. Hacettepe mezunu, davranış bilimleri uzmanı olan Çorakçı, bütünsel bir uygulama olan ThetaHealing konusunda bugüne kadar 300'ün üzerinde seminer verdi. Pandemi nedeniyle seminerlerine ara veren Banu Çorakçı, danışanlarından gelen yoğun istek üzerine eğitimlerini Zoom üzerinden yapmaya başladı.

Çorakçı, ThetaHealing ile tanışmak isteyenlere 26 Mart'ta başlayacak olan üç günlük bir seminer düzenliyor.

Sizi engelleyen inanç kalıplarından kurtulmak ve farklı bir kişisel gelişim tekniğiyle tanışmak istiyorsanız, Banu Çorakçı Akademi'yi takip edebilirsiniz.

Canlı yayında heyecanına yenildi

Kanal 7 erkanlarında yayınlanan Nermin Gül'ün sunumuyla gerçekleşen "Nermin'in Enfes Mutfağı" programının bu haftaki konuğu cemiyetin sevilen ismi Gülay Kamaz oldu. Program sırasında çok heyecanlanan Kamaz tansiyonu düşerek bayılınca herkesin yüreğini ağzına getirdi! Daha sonra iyi olduğunu belirterek yayına geri dönen Kamaz, programda yemeklerden kalan malzemelerle yüz maskeleri yaptı. Her mutfakta bulunabilen malzemelerle cildine nasıl bakım yaptığını ve nasıl koruduğunu gösterdi.

Yakın dostlar korona oldu

Cemiyetin ünlü çiftleri Metin- Aslı Şen, Selim-Eda Kosif ve Enver-İpek Erol'un çok yakın arkadaş oldukları ve yedikleri içtiklerinin ayrı gitmediği biliniyor. Meğer yakın dostların hepsi koronavirüse yakalanmış! Her fırsatta bir araya gelen isimlerden ilk hangisinin Covid'e yakalandığı ve diğerlerine bulaştırdığı bilinmiyor. Bilinen tek şey, bir haftadır karantinada olan dostların sağlık durumları iyi.

Evde dinlenerek ve ilaçlarını içerek Covid'i atlatmaya çalışan arkadaşlar, hastalıklarını gizlemeye çalışsa da cemiyetin dedikodu kazanı çoktan kaynamaya başlamış. Ben de hepsine geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum...

Enver Varol - İpek Varol - Metin Şen - Selim Kosif - Aslı Şen - Eda Kosif

Hande Erçel-Murat Akdoğan aşkına aileden veto!

Koronavirüs, Hande Erçel, Pandemi, Bomba, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hande Erçel-Murat Akdoğan aşkına aileden veto! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Paylaşımlar kafa karıştırdı! Oyuncu Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı? Paylaşımlar kafa karıştırdı! Oyuncu Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı? Oyuncu Sanem Çelik, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Oyuncu Sanem Çelik, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna manidar yanıt: Allah bilir Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna manidar yanıt: Allah bilir Jeff Bezos ve Elon Musk'ın 17 yıl önce çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Jeff Bezos ve Elon Musk'ın 17 yıl önce çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı Türkiye'nin en büyük mahallesi unvanını kaptırmadı Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, MHP'den istifa etti Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış, MHP'den istifa etti Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir
AK Parti'de büyük gün! Erdoğan 2023'ün manifestosunu açıklayacak, partide ve Kabine'de değişiklik bekleniyor AK Parti'de büyük gün! Erdoğan 2023'ün manifestosunu açıklayacak, partide ve Kabine'de değişiklik bekleniyor         
08:18
Son Dakika! Yola çıkacaklar dikkat! Peş peşe gelen uyarıların ardından Ankara ve İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Son Dakika! Yola çıkacaklar dikkat! Peş peşe gelen uyarıların ardından Ankara ve İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı         
07:28
Tartışma sonucu otobüsten atılan genç, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti Tartışma sonucu otobüsten atılan genç, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti         
02:45
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Ünlü araştırma şirketi, tahminini puan vererek açıkladı Spor Toto Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Ünlü araştırma şirketi, tahminini puan vererek açıkladı         
00:31
Yerli ve milli radar, Türkiye'ye milyonlarca dolar kazandırdı Yerli ve milli radar, Türkiye'ye milyonlarca dolar kazandırdı         
23:35
Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir Tuğrul Türkeş'ten HDP açıklaması: Özünde bir siyasi hareketi kapatmak çözüm değildir         
22:53
Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi         
21:45
28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu         
20:16
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı         
17:14
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler         
16:01
Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada         
15:09
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor 3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor         
12:58
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 08:45:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hande Erçel-Murat Akdoğan aşkına aileden veto! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei