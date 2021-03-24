Hande Erçel-Murat Akdoğan aşkına aileden veto!

Onların ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Murat Akdoğan, birbirlerinden çok hoşlanmış kısa süre sonra da sevgili olmuşlardı.

İlişkinin ortaya çıkmasıyla da magazin gündeminin bir numarasına yerleşmişlerdi.

Aldığım duyumlara göre Murat Akdoğan'ın aynı adı taşıyan babası Dr. Murat Akdoğan ortaya düşen haberlerden hiç ama hiç mutlu olmamış! Oğlunun gündeme bu şekilde gelmesine sinirlenen Dr. Akdoğan, ilişkiyi veto etmiş!

Babasını dinleyen Murat Akdoğan ise Hande Erçel'e yolun başında ayrılmalarının daha doğru olacağını söyleyerek ilişkiyi sonlandırmış. Çift, ayrı yollara gitse de hala birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam ediyor.

Hızlı başladı, çabuk bitti...

Sosyal medya takipleşmesi de yakında biter...

Cansın Hacısoyu - Murat Akdoğan - Yıldız Akdoğan - Murat Akdoğan

Online seminerle kendinize bir iyilik yapın

Antalyalı başarılı eğitmen Banu Çorakçı, pandemi nedeniyle eğitimlerini online'a kaydırdı. Hacettepe mezunu, davranış bilimleri uzmanı olan Çorakçı, bütünsel bir uygulama olan ThetaHealing konusunda bugüne kadar 300'ün üzerinde seminer verdi. Pandemi nedeniyle seminerlerine ara veren Banu Çorakçı, danışanlarından gelen yoğun istek üzerine eğitimlerini Zoom üzerinden yapmaya başladı.

Çorakçı, ThetaHealing ile tanışmak isteyenlere 26 Mart'ta başlayacak olan üç günlük bir seminer düzenliyor.

Sizi engelleyen inanç kalıplarından kurtulmak ve farklı bir kişisel gelişim tekniğiyle tanışmak istiyorsanız, Banu Çorakçı Akademi'yi takip edebilirsiniz.

Canlı yayında heyecanına yenildi

Kanal 7 erkanlarında yayınlanan Nermin Gül'ün sunumuyla gerçekleşen "Nermin'in Enfes Mutfağı" programının bu haftaki konuğu cemiyetin sevilen ismi Gülay Kamaz oldu. Program sırasında çok heyecanlanan Kamaz tansiyonu düşerek bayılınca herkesin yüreğini ağzına getirdi! Daha sonra iyi olduğunu belirterek yayına geri dönen Kamaz, programda yemeklerden kalan malzemelerle yüz maskeleri yaptı. Her mutfakta bulunabilen malzemelerle cildine nasıl bakım yaptığını ve nasıl koruduğunu gösterdi.

Yakın dostlar korona oldu

Cemiyetin ünlü çiftleri Metin- Aslı Şen, Selim-Eda Kosif ve Enver-İpek Erol'un çok yakın arkadaş oldukları ve yedikleri içtiklerinin ayrı gitmediği biliniyor. Meğer yakın dostların hepsi koronavirüse yakalanmış! Her fırsatta bir araya gelen isimlerden ilk hangisinin Covid'e yakalandığı ve diğerlerine bulaştırdığı bilinmiyor. Bilinen tek şey, bir haftadır karantinada olan dostların sağlık durumları iyi.

Evde dinlenerek ve ilaçlarını içerek Covid'i atlatmaya çalışan arkadaşlar, hastalıklarını gizlemeye çalışsa da cemiyetin dedikodu kazanı çoktan kaynamaya başlamış. Ben de hepsine geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum...

Enver Varol - İpek Varol - Metin Şen - Selim Kosif - Aslı Şen - Eda Kosif