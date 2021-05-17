Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Göcek kaçamağı! - Son Dakika

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Göcek kaçamağı!

17.05.2021 10:17
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Göcek kaçamağı!, System.String[]

Aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in tatil planı belli oldu. İşte detaylar...

Sen Çal Kapımı dizisinin çekimlerine başlanmasının ardından Hande Erçel ve Kerem Bürsin, bayram sonrası 3 günlük izin kullanacak.

TEKNE TATİLİ YAPACAKLAR

Erçel ve Bürsin'in izinde Göcek'te tekne tatili yapacağı öğrenildi.

Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda da Maldivler'de romantik bir tatil yapmıştı.

İTALYA'DA YAYINLANACAK

Aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in İtalya'daki hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Kerem Bursin ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin İtalya'da "Love is in The Air" adıyla yayınlanacağı açıklandı.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN KONUSU NE?

"Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda (Hande Erçel), yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la (Kerem Bürsin) karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. ve bu yüzden muhteşemdir." şeklinde özetlenebilir.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Göcek kaçamağı!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Göcek kaçamağı!

Kerem Bürsin, Hande Erçel, Bayram, İtalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Göcek kaçamağı! - Son Dakika Magazin


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