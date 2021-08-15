Hande Erçel ve Kerem Bürsin hayranlarına kötü haber! Sen Çal Kapımı bitiyor! Hande Erçel ve Kerem Bürsin hayranlarına kötü haber!

Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter ve Elçin Afacan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinden hayranlarına kötü haber geldi. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez'in oturduğu dizi 52. bölümüyle final yapacak.

"ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA VEDA YAŞIYORUZ"

Çekimleri tamamlanan dizinin oyuncuları ise son set gününde duygusal anlar yaşadı. Dizinin başrol oyuncusu Hande Erçel, son set gününe gelen basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Çığlık çığlığa bir veda yapıyoruz. Benim için o kadar güzel bir deneyim oldu ki. Bu kadar güzel insanlarla tanıştım. Ben kendi adıma çok mutluyum" dedi.