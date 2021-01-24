Hande Erçel ve Kerem Bursin'in Olay Küvet Sahnesi
24.01.2021 13:46
Sen Çal Kapımı dizisinde şok sahne! Hande Erçel çırılçıplak Kerem Bursin'le küvete girip öpüştü!
& ;FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'nın son bölümünde Hande Erçel ile Kerem Bursin'in olay sahnesi sosyal medyada gündem oldu! Küvet sahnesine& ; sosyal medyadan tepkilerde geldi. Hande Erçel ile Kerem Bursin'in başrollerini paylaştıkları Sen Çal Kapımı dizisinin dün akşam yayınlanan 28. bölümünde Eda ve Serkan karakterlerinin olay "küvet" sahnesi damgasını vurdu. Hande Erçel ve Kerem Bursin'in yer aldığı sahne, sosyal medyada bir anda gündem oldu.
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