Hande Erçel ve Murat Akdoğan hakkında şok iddia!

Uzun süredir adı rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel'in, Murat Can Akdoğan ile bir aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.





ABLALAR TANIŞTIRDI…





İkilinin tanışmasına Murat Can Akdoğan'ın ablası Cansın Hacısoyu ve Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel Yıldırım'ın vesile olduğu öne sürülmüştü. İlişkilerini gizli tutmak isteyen çift, sosyal medyadan birbirini takip etmeye başlayınca yakayı ele vermişti. Ancak Erçel ile Akdoğan'ın mutluluğu kısa sürdü.





MURAT AKDOĞAN'IN AİLESİNDEN İLİŞKİYE VETO GELDİ

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Murat Akdoğan'ın aynı adı taşıyan babası Dr. Murat Akdoğan ortaya düşen haberlerden hiç ama hiç mutlu olmamış. Oğlunun gündeme bu şekilde gelmesine sinirlenen Dr. Akdoğan, ilişkiyi veto etmiş.

BABASININ SÖZÜNÜ DİNLEDİ

Babasını dinleyen Murat Akdoğan ise Hande Erçel'e yolun başında ayrılmalarının daha doğru olacağını söyleyerek ilişkiyi sonlandırmış.& ;









