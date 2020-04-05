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Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'tan yardımcıya ücretli izin
6 saat önce
Bu süreçte ev işlerini birlikte yapma kararı alan çift, her şeyi birlikte çekip çeviriyor.
Bu süreçte ev işlerini birlikte yapma kararı alan çift, her şeyi birlikte çekip çeviriyor. Dışarı sadece alışveriş için çıkan ve karantina kurallarına hayli özen gösteren iki ünlü isim, boş vakitlerini de hobileriyle uğraşarak geçiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:19
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