Hande Ersayoğlu, iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğin nasıl sağlanacağını açıkladı - Son Dakika
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Hande Ersayoğlu, iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğin nasıl sağlanacağını açıkladı

20.07.2022 16:35
Hande Ersayoğlu, iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğin nasıl sağlanacağını açıkladı

AÇEV'in Eşitliğe Değer Birimi yöneticisi Hande Ersayoğlu Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Ersayoğlu, Eşitliğe Değer Birimi'nin amaçlarını ve projelerini anlattı. İşte, Hande Ersayoğlu!nun açıklamaları…

Hande Ersayoğlu, haberler.com Youtube kanalında iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için neler yapabiliriz konusunda yaptığı açıklamalarla kadına şiddet konusuna farklı bir pencereden baktı. Ersayoğlu, "Eşitliğe Değer Birimi'nin çalışmaları nelerdir?" ve ""Toplumsal cinsiyet eşitliğinde Türkiye 156 ülke arasında 133'üncü sırada" gibi önemli konulara dair açıklamalar yaptı.

"İŞ YERİNDEKİ CİNSİYETÇİLİĞİ ÖNLEMEMİZ GEREKİYOR"

Hande Ersayoğlu, kadınların iş yaşamındaki zorluklara vurgu yaptı. Konuyu açan Ersayoğlu "İş yerindeki cinsiyetçiliği de önlememiz gerekiyor. Burada cinsiyetçilikten kastım şu. Mesela birişe alım sırasında, çocuk yapmayı düşünüyor musunuz? Veya kadına anne olduktan sonra kariyeri bitti gibi algıyı nasıl engelleyebilir." dedi. Sözlerine devam eden Ersayoğlu " Aynı işi yapan kadın ve erkekler arasında ücret dengesin sağlanmalı" diyerek kadın haklarına özlük hakları anlamında da vurgu yaptı.

"TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE TÜRKİYE 156 ÜLKE ARASINDA 133'ÜNCÜ SIRADA"

Hande Ersayoğlu, kadın hakları konusunda ülkemizin konumuna da değindi. "Toplumsal cinsiyet eşitliğinde Türkiye 156 ülke arasında 133'üncü sırada" diyen Ersayoğlu, kadın hakları konusunda daha fazla yol katetmemiz gerektiğinin altını çizdi.

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