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Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi - Son Dakika

Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi

21.06.2021 14:22

Gazeteci Serdar Akinan'ın "Suriye'nin yağmalanmasıyla ilgili inanamayacağınız isimler dolanıyor. Çok ünlü bir gazetecinin eşi olduğu söyleniyor fabrikayı yağmalamış. Bir kadın Ankara temsilcisinin eşi, Suriye'nin yağmalanmasındaki şirketin başında" açıklamaları büyük tartışmaya neden oldu. Akinan'ın öne sürdüğü iddianın ardından ismi gündeme gelen Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat eşinin durumun iyi olduğunu belirtirken, eşi Murat Özvardar da iddialar için "deli saçması" dedi.

Bir belgesel çekimi için Suriye'ye giden gazeteci Serdar Akinan'ın "Suriye'nin yağmalanmasıyla ilgili inanamayacağınız isimler dolanıyor. Çok ünlü bir gazetecinin eşi olduğu söyleniyor, fabrikayı yağmalamış. Bir kadın Ankara temsilcisinin eşi, Suriye'nin yağmalanmasındaki şirketin başında" açıklamasından sonra ismi gündeme gelen Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat Twitter hesabından açıklama yaptı. Hande Fırat'ın eşi Murat Özvardar da açıklama yaparak Serdar Akinan'ın iddialarını yalanladı.

"EŞİM EVLENDİKTEN SONRA DA BANA İHTİYAÇ DUYMADI"

Hande Fırat eşi Murat Özvardar'a ilişkin olarak "Benimle evlenene kadar yaklaşık 35 yıl yürüttüğü işlerinde nasıl bana ihtiyaç duymadıysa, evlendikten sonra da ihtiyaç duymadı" ifadesini kullandı.

Hande Fırat'ın paylaşımları şöyle:

- Bir meslektaşımın "Bir kadın Ankara temsilcisinin eşi, Suriye'nin yağmalanmasındaki şirketin sahibi adam ya..." iddiası ile sosyal medyada hakaret, yeni iddialar, değişik suçlamalarla karşı karşıya kaldım. Bir de haklı olarak açıklama isteyen bir kesim var.

- Söz konusu meslektaşımın bu iddiayı dile getirmesinden sonra adım Emre Uslu tarafından dolaşıma sokuldu. "Hande Fırat 15 Temmuz ödülünü Suriye'de almış" ifadesiyle. Üzülerek takip ettiğim bu gelişmeler ışığında;

- 1997 yılından beri gazetecilik yapmaktayım. Başka herhangi bir işim olmadı. İş insanı bir babanın kızıyım. Fransız kolejinde okudum. Maddi sıkıntı çekmedim. Beni bilen bilir. Akçeli işlerle, tuhaf ilişkilerle beni yan yana getirme çabaları sonuç vermez.

- Eşim bir iş insanıdır. Ailesinden beri gelen kapsamlı iş birikimiyle benimle evlenmeden önce de iş insanıydı, şimdi de iş insanı. Benimle evlenene kadar yaklaşık 35 yıl yürüttüğü işlerinde nasıl bana ihtiyaç duymadıysa, evlendikten sonra da ihtiyaç duymadı.

- Bu meslekte nasıl davranılması gerektiğini bilecek kadar uzun zaman geçirdiğimi düşünmekteyim. Her seferinde bir iddia ya da suçlamayı getirip 15 Temmuz'a bağlayan çevrelere gelince… Kızgınlığınızı anlıyorum. Ama oradan da bir şey çıkmaz.

- 15 Temmuz bir terör örgütünün darbe girişimiydi. Ben de bir gazeteci olarak mesleğimin gereği gibi hareket ettim. Bugün olsa yine aynı şekilde hareket ederim.

- Buradan prim yapmaya kalkanlara da, bunu bir senaryo gibi yansıtmaya çalışan yarası olanlara da sadece şunu söylüyorum; "Gerçekleri değiştiremezsiniz. Benim hiçbir şeyden korkum yok."

Hande Fırat ve eşinden gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına yönelik iddialarına yanıt
Hande Fırat ve eşinden gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına yönelik iddialarına yanıt
Hande Fırat ve eşinden gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına yönelik iddialarına yanıt

MURAT ÖZVARDAR DA İDDİALARI YALANLADI

Murat Özvardar da yaptığı açıklamada Serdar Akinan'ın iddialarını yalanladı:

- Serdar Akinan isimli şahıs katıldığı TV programında Suriye'nin Türkiye tarafından yağmalandığını, fabrikaların sökülüp getirildiğini, insanlığa karşı suç işlendiğini, yağmalamadaki şirket sahibinin ise Ankara temsilcisi bir kadın gazetecinin eşi olduğunu iddia etmiştir.

- Değerli kamuoyu, eşim Hande Fırat'ın Hürriyet Ankara Temsilcisi olması ve sosyal medyada hedef gösterilmesi nedeni ile bu mesnetsiz iddialara cevap verme gereği duydum.

"EŞ ÜZERİNDEN TANIMLAMA YAPMASI AHLAKSIZLIKTIR"

- Gönül rahatlığı ile söylemek isterim ki; bugüne kadar Suriye'den ya da başka bir ülkeden bir fabrika ya da başka bir bina tesis vb. söküp Türkiye'ye ya da herhangi bir ülkeye taşımadım. Bu deli saçması iddia kendini dezenformasyonun şehvetine kaptırmış bir gazetecinin hezeyanından ibarettir.

- Serdar Akinan'ın hayal ürünü iddialarına bölgedeki Türkiye düşmanı çevrelerin kaynaklık ettiği kesindir. Bu saçma iddiaları dile getirirken hangi iş adamından bahsettiğini mertçe söylemek yerine "eş" üzerinden tanımlama yapmış olması da hem ahlaksızlık hem de operasyon gazeteciliğidir. Türkiye düşmanlarının Hande Fırat'a olan kin ve nefreti kamuoyunun malumudur.

- 10 yıldır dünya Suriye'deki katliamlara seyirci kalırken, bölgedeki hastaneler okullar bile bombalanmışken, Suriyeli mazlumlara elini uzatan ve orada güvenli yaşam alanları oluşturan tek ülke olan Türkiye'yi yağmacılıkla suçlayan ve absürt iddiasını renklendirmek için iftira atmaktan çekinmeyen bu şahısla yargı önünde hesaplaşacak olmakla birlikte müfteriyi öncelikle siz değerli kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Saygılarımla.

Hande Fırat ve eşinden gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına yönelik iddialarına yanıt
Hande Fırat ve eşinden gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına yönelik iddialarına yanıt
Hande Fırat ve eşinden gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına yönelik iddialarına yanıt
Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi

Serdar Akinan, Hande Fırat, Ankara, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi - Son Dakika
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