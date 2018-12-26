Son Dakika Haberleri: Hande Kazanova'yla 2019 Burç Yorumları Forum Aydın'da

Hande Kazanova'yla 2019 Burç Yorumları Forum Aydın'da

2 saat önce

Onuncu yılı şerefine ziyaretçilerine pek çok sürpriz hazırlayan Forum Aydın, bu kez Hande Kazanova'yı ağırlayacak.

Hande Kazanova'yla 2019 Burç Yorumları Forum Aydın'da, System.String[]
Onuncu yılı şerefine ziyaretçilerine pek çok sürpriz hazırlayan Forum Aydın, bu kez Hande Kazanova'yı ağırlayacak. 2019 yılı burç yorumlarını, her burca özel analizleri ve yeni yıla özel astrolojik tüyoları Kazanova'dan dinlemek isteyen herkes, 29 Aralık'ta Forum Aydın'a davet edildi.

Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın, yeni yılda burcuna özel tüyoları dinlemek isteyen herkesi, 29 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak olan Hande Kazanova söyleşisine davet etti.

Zeytin Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte astrolojinin ünlü ismi Hande Kazanova, 2019'da burçları bekleyen gelişmeleri Forum Aydın ziyaretçileriyle paylaşacak ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:40 Kaynak: İHA

Aralık, Hande Kazanova, Aydın, Magazin
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