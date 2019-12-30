Hande Kazanova'yla 2020 burç yorumları Forum Aydın'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hande Kazanova'yla 2020 burç yorumları Forum Aydın'da - Son Dakika

Hande Kazanova'yla 2020 burç yorumları Forum Aydın'da

6 saat önce

Yeni yılda da ziyaretçilerine pek çok sürpriz hazırlayan Forum Aydın, bu kez Hande Kazanova'yı ağırlayacak.

Hande Kazanova'yla 2020 burç yorumları Forum Aydın'da, System.String[]

Yeni yılda da ziyaretçilerine pek çok sürpriz hazırlayan Forum Aydın, bu kez Hande Kazanova'yı ağırlayacak.


2020 yılı burç yorumlarını, her burca özel analizleri ve yeni yıla özel astrolojik tüyoları Kazanova'dan dinlemek isteyen herkes, 5 Ocak'ta Forum Aydın'a davet edildi. Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın, yeni yılda burcuna özel tüyoları dinlemek isteyen herkesi, 5 Ocak 2020 Pazar günü saat 15.00'da başlayacak olan Hande Kazanova söyleşisine davet ediyor. Zeytin Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte astrolojinin ünlü ismi Hande Kazanova, 2020'de burçları bekleyen gelişmeleri Forum Aydın ziyaretçileriyle paylaşacak ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak. - AYDIN

Hande Kazanova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:38 Kaynak: İHA
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