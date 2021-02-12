Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı

Spor spikeri Hande Sarıoğlu, Habertürk'teki görevinden ayrılmasına neden olan oryantal dans videosunun devamını da paylaştı.
Güzel spikerin "Bunlar yüklenmemiş, bu beni üzer" notuyla paylaştığı videolar, takipçileri tarafından kısa sürede 60 bine yakın beğeni aldı.
Öte yandan Hande Sarığlu'nun yaşanan gelişme sonrası Instagram'da takipçi sayısı 9 saatte 38 bin arttı. Instagram'ın hikaye bölümünden profilini paylaşan Sarıoğlu'nun 175 bin olan takipçi sayısı 9 saat içerisinde 213 bine yükseldi.
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