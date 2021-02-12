Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı - Son Dakika

Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı

12.02.2021 23:52

Dans videosu nedeniyle Habertürk ile yollarını ayıran spor spikeri Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından videonun devamını da paylaştı. Paylaşıma kısa sürede beğeni yağdı.

Spor spikeri Hande Sarıoğlu, Habertürk'teki görevinden ayrılmasına neden olan oryantal dans videosunun devamını da paylaştı.

Güzel spikerin "Bunlar yüklenmemiş, bu beni üzer" notuyla paylaştığı videolar, takipçileri tarafından kısa sürede 60 bine yakın beğeni aldı.

Hande Sarıoğlu, işinden olduktan oryantal dans videolarının devamını da paylaştı

9 SAATTE 38 BİN TAKİPÇİ GELDİ

Öte yandan Hande Sarığlu'nun yaşanan gelişme sonrası Instagram'da takipçi sayısı 9 saatte 38 bin arttı. Instagram'ın hikaye bölümünden profilini paylaşan Sarıoğlu'nun 175 bin olan takipçi sayısı 9 saat içerisinde 213 bine yükseldi.

Hande Sarıoğlu, işinden olduktan oryantal dans videolarının devamını da paylaştı
Hande Sarıoğlu, işinden olduktan oryantal dans videolarının devamını da paylaştı

Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı
Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı
Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı

Instagram, Habertürk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı - Son Dakika Spor


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