Hande Soral'dan Elazığ açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hande Soral'dan Elazığ açıklaması! - Son Dakika Magazin

Hande Soral'dan Elazığ açıklaması!

15 dakika önce

Güzel oyuncu Hande Soral, önceki akşam Arnavutköy'de bulunan Pablo Kafe çıkışında görüntülendi. Soral, Elazığ depremi sonrası duygularını ifade etti

Hande Soral'dan Elazığ açıklaması!, System.String[]

Gazetecilerle ayakÜstü sohbet eden oyuncu, Malatya ve Elazığ depremleriyle ilgili konuştu. Soral, "Bu felaket olayda yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı, yaralı olanlara ise acil şifalar diliyorum. Bütün Türkiye'ye ve oralarda yaşayan vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun" dedi.

Malatya, Elazığ, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:41 
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