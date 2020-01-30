Hande Soral'dan Elazığ açıklaması!

Gazetecilerle ayakÜstü sohbet eden oyuncu, Malatya ve Elazığ depremleriyle ilgili konuştu. Soral, "Bu felaket olayda yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı, yaralı olanlara ise acil şifalar diliyorum. Bütün Türkiye'ye ve oralarda yaşayan vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun" dedi.



