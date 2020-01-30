Hande Soral'dan Elazığ açıklaması!
15 dakika önce
Güzel oyuncu Hande Soral, önceki akşam Arnavutköy'de bulunan Pablo Kafe çıkışında görüntülendi. Soral, Elazığ depremi sonrası duygularını ifade etti
Gazetecilerle ayakÜstü sohbet eden oyuncu, Malatya ve Elazığ depremleriyle ilgili konuştu. Soral, "Bu felaket olayda yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı, yaralı olanlara ise acil şifalar diliyorum. Bütün Türkiye'ye ve oralarda yaşayan vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:41
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