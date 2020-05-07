Hande Soral: En az 2 çocuk

OYUNCU Hande Soral, koronavirüs salgını karantinasına kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci ile girdiğini söyledi. Soral, karantina günlerini ise şöyle anlattı: "Aslında uzun süredir İsmail ile ayrı şehirlerdeydik. Bu süreçte bir arada olmak bize iyi geldi. Ertelediğimiz birçok şeyi gerçekleştirme fırsatımız oldu. Online açılan sergi, oyun ve konserleri takip ediyorum. Evde de spor rutinimi oturttum."

Kalabalık bir aileye sahip olmanın çok güzel olduğunu söyleyen Soral "Tek çocuklu bir anne olmak istemem, kardeşlik muhteşem bir şey. Kardeşlerim Bensu ve Bedirhan'la uzun süren yemekler ve sohbetler yaparız" dedi. Soral ayrıca eşi ile tanışmasının hayatının dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.