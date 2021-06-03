Hande Subaşı 'Baht Oyunu' ile ekrana dönüyor

Yapımcılığını Kanal D'nin ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı, ARC Film imzalı yeni dizi "Baht Oyunu", 15 Haziran Salı akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. Ünlü oyuncu Hande Subaşı da merakla beklenen "Baht Oyunu"nda sürpriz bir rolle izleyici karşısına çıkacak.

TEK MUTLU EVİLİLİK ONUNKİ

Subaşı dizide Nergis Şahin karakterine hayat verecek. Başarısız ilişkilerin hüküm sürdüğü ailesindeki yegane mutlu evliliğe sahip karakter olan Nergis, ailesindeki kadınların bahtsızlığını yeğeni Ada'nın da yaşamaması için elinden geleni yapacak.