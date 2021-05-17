Snob Magazin'in özel haberine göre; Hande Ünal, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı. İsmail Ege Şaşmaz'la nişanlı olan sosyal medya fenomeni, "Düğün ne zaman net tarih?" sorusuna, "İlk cevabı ilk ve en çok sorulan soruyla başlatayım o zaman. Düğün tarihimiz (ama net tarihimiz) 7 Temmuz" cevabını verdi.

Ünal, "İsmail Ege Şaşmaz'la nasıl tanıştınız?" sorusuna ise, "Ortak arkadaşımızın doğum gününde... (Rutkişimin) 11 Haziran tanışma tarihimiz. 23 Eylül'de de sevgili olduk. ve diğer çok sorulan soruyu da burada cevaplayayım; bir senedir birlikte yaşıyoruz" yanıtını verdi.