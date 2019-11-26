Hande Ünsal 'Daha İyi'
6 saat önce
Şarkının klibi ise Onur Sarsıcı'nın yönetmenliğinde çekildi.
Şarkının klibi ise Onur Sarsıcı'nın yönetmenliğinde çekildi. Ünsal, 'aşktan muzdarip olanlar'ın şarkısını çok seveceğini söyledi: "Hepimizin hayatında en az bir kez 'Çok seviyorum ama sevmesem daha iyi' dediği biri olmuştur. Şarkım, bu duyguyu yaşayan herkese daha iyi hissettirecek."
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:33
Selin Ciğerci "Hepsi lokum" bunların diyerek eşi Gökhan Çıra'nın ayak parmaklarını öptü Serdar Ortaç'tan "Chloe ile yeniden evleniyor" iddiasına yanıt Oyuncu Can Yaman, kendisine hakaret ve küfür eden takipçisinin mesajını ifşa etti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç birlikte görüntülendi