Son Dakika Haberleri: Hande Ünsal 'Daha İyi'
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Hande Ünsal 'Daha İyi'

6 saat önce

Şarkının klibi ise Onur Sarsıcı'nın yönetmenliğinde çekildi.

Hande Ünsal 'Daha İyi', System.String[]

Şarkının klibi ise Onur Sarsıcı'nın yönetmenliğinde çekildi. Ünsal, 'aşktan muzdarip olanlar'ın şarkısını çok seveceğini söyledi: "Hepimizin hayatında en az bir kez 'Çok seviyorum ama sevmesem daha iyi' dediği biri olmuştur. Şarkım, bu duyguyu yaşayan herkese daha iyi hissettirecek."

Yönetmen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:33 
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