Hande Ünsal 'Daha İyi'

Şarkının klibi ise Onur Sarsıcı'nın yönetmenliğinde çekildi. Ünsal, 'aşktan muzdarip olanlar'ın şarkısını çok seveceğini söyledi: "Hepimizin hayatında en az bir kez 'Çok seviyorum ama sevmesem daha iyi' dediği biri olmuştur. Şarkım, bu duyguyu yaşayan herkese daha iyi hissettirecek."