Sahte ile yazın hit şarkısını işaret eden Hande Yener, Mawish Beach & Disco Çınarcık'ta sahneye çıktı. Kanseri yenen Hande Yener, ikinci baharını yaşadığını söyledi.

Şarkıcı, konser sırasında izlemeye gelen hayranlarına; ikinci baharımda karşınızda olmak benim en büyük mutluluğum sizlerede bu özel sevginiz için çok teşekkür ederim. Yener'in pembe renk sahne kıyafetiyle dikkat çekti.