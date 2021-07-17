Show TV'de yayınlanan 'Cumartesi Sürprizi' programında Ömür Sabuncuoğlu'na konuşan Hande Yener (48), artık çok değiştiğini, bu değişimin nedeninin bir yıl önce geçirdiği meme kanseri olduğunu söyledi.

Yener, yedi saat süren bir operasyon sonucu kurtulduğu meme kanserini bir gün evinde otururken göğsünde hissettiği kitle sonucu hastaneye giderek öğrendiğini dile getirdi.

Ünlü şarkıcı, "Kendimi kontrol ederken şüphelendim ve hastaneye gittim. Akşam saati laboratuvarda bir doktorun odasına girdiğimde 'felaket' dediğini duydum ve yıkıldım." dedi.

"ÖLECEĞİM SANDIM"

Hande Yener, "Öleceğimi sandım. Erken teşhisin hayat kurtardığını bu süreçte öğrendim. Doktorum Cihan Uras sayesinde kemoterapi dahi görmeden atlattım hastalığı. Altı ayda bir yaşadığımı kutluyorum. Her temiz rapor çıktığında evde çığlıklarla kutlama yapıyoruz" diyerek hastalığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

"İNTİHAR EDECEĞİMİ DÜŞÜNDÜLER"

Yener, kanser olduğunu ilk öğrendiği an gittiği hastanede yaşadıklarını da şöyle anlattı: Gözyaşlarıyla hastaneye girdiğimde yanımdakiler intihar edeceğim diye arkamdan geldi. Doktorumla konuştuktan sonra motivasyonum değişti. Bir an geldi ve teslim oldum, 'Allah'ıma kavuşuyorum' diye avundum.

"TEDAVİ GÖRMEME RAĞMEN SAHNEYE ÇIKTIM"

Hande Yener, kanser tedavisi görürken sahneye çıktığını da belirtti. Ünlü şarkıcı, "Omuzlarımdaki direnler ve vücudumdaki kablolar görünmesin diye vatkalı bir ceketle sahneye çıktım ve kimse anlamadı" ifadelerini kullandı.

Kanser sürecinin kadınlara umut olmasını istediğini söyleyen şarkıcı, "Kadınlara bunu anlatmak zorundayım. Duymayan kalmasın istiyorum ve her kadının kendisini kontrol etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.