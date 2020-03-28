Hande Yener: Bu şarkı günümüzü anlatıyor
6 saat önce
Yener, "Hani dünya bize dönüyordu biz kaybediyorduk, hani hayat yüzümüze gülüyordu bunu kim uydurdu" sözleriyle dikkat çeken şarkının son dönemde yaşanan kötü olayları özetlediğini söyledi: "Pencere, sözleri ve klibiyle günümüzü, hissettiklerimizi, değişen dünya düzenini ifade ediyor.
Yener, "Hani dünya bize dönüyordu biz kaybediyorduk, hani hayat yüzümüze gülüyordu bunu kim uydurdu" sözleriyle dikkat çeken şarkının son dönemde yaşanan kötü olayları özetlediğini söyledi: "Pencere, sözleri ve klibiyle günümüzü, hissettiklerimizi, değişen dünya düzenini ifade ediyor. Tüm insanlık adına bu zor zamanların son bulmasını istiyorum. Her duamda mucize ve şifa diliyorum hepimize."
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:49
Son Dakika Yalın'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi