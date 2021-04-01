Hande Yener'den dikkat çeken açıklama: Artık kanla beslenmiyorum

Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki gün Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir ödül törenine katıldı. Gecede,'En İyi Pop Kadın' ile 'Yılın En Tarz Albümü' ödülü alan Yener, tören öncesinde gazetecilerle konuştu. Tepeden tırnağa siyah deri kostümüyle dikkatleri üzerine çeken ünlü popçu, tarzı için "Önemli olan şık ve farklı olmak" yorumunda bulundu.

"ARTIK KANLA BESLENMİYORUM"

Meslektaşı Demet Akalın'la yaşadığı polemikli günleri özlediğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Artık kanla beslenmiyorum tabii bazen hepimizin tatlı şımarıklıkları oluyor, olmaz mı? İnsanız hepimizde var bu. Güzel, tatlı kavga ediyorduk. O günlerimizi kötü hatırlamıyorum. İnsanları eğlendiriyorduk, mesajlarımız komik oluyordu. O yüzden biraz akıl doluydu diye düşünüyorum. Bazen özlüyorum ama yok bir daha olamaz, öyle bir ruhta değilim. Tamamen sağlıklı yaşama geçtim." dedi.

"KENDİMİ YARIŞTA HİSSETMİYORUM"

Eskisine göre değiştiğini de dile getiren Hande Yener, "O zamanlar heyecan ve hırs çok ön plandaydı, herkes sizi rakip gibi görüyor. Yükselince sizinle herkes yarışıyor, şu an kendimi öyle bir yarışta hissetmiyorum. 'Tur olarak çok önde, tur attım' dermişim. Böyle bir mütevazı bir açıklama yapıp gidiyorum." şeklinde konuştu.