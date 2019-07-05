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Hande Yener ile muhteşem final

53 dakika önce

'58. Uluslararası Bursa Festivali'nin final konserinde, Türk Pop Müziği'nin güçlü sesi Hande Yener sahneye çıktı.

Hande Yener ile muhteşem final, System.String[]

'58. Uluslararası Bursa Festivali'nin final konserinde, Türk Pop Müziği'nin güçlü sesi Hande Yener sahneye çıktı. Yener, en sevilen şarkılarını söylerken, danslarıyla da görsel bir şölene imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen '58. Uluslararası Bursa Festivali'nin konserleri Hande Yener ile sona erdi.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran Bursalı sanatseverler, Yener'in muhteşem sahne performansı ve güçlü enerjisiyle keyifli bir konser yaşadı. Durmazlar Holding'in ana sponsorluğunu üstlendiği festivale imzasını atan Hande Yener, renkli görsel şovlarla birleştirdiği şarkılarıyla hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti.

Yener, konserinde 'Mor', 'Beni Sev', 'Sebastian' ve 'Naber' gibi enerjisi yüksek şarkılarıyla sevenlerini coştururken, klasikleşen şarkılarından da seslendirdi. Sahne performansıyla sevenlerini eğlendiren ünlü sanatçı, konserin sonunda hayranları tarafından alkışlarla ödüllendirildi.

'58. Uluslararası Bursa Festivali'nin ardından Bursa, 7 – 12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek '33. Uluslararası Bursa Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın heyecanını yaşayacak.

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:45 Kaynak: Bültenler
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